О субсидиях по ЖКХ дончане узнают по телефону горячей линии

Получить бесплатную консультацию по жилищно-коммунальным субсидиям смогут сегодня дончане. На вопросы жителей с 14 часов будут отвечать специалисты регионального минтруда. Телефон горячей линии: (863) 234-00-99. О существующих мерах поддержки можно узнать также на официальном сайте министерства.