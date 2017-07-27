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ОБЩЕСТВО

О субсидиях по ЖКХ дончане узнают по телефону горячей линии

8:51 Четверг, 27.07.2017

Получить бесплатную консультацию по жилищно-коммунальным субсидиям смогут сегодня дончане. На вопросы жителей с 14 часов будут отвечать специалисты регионального минтруда. Телефон горячей линии: (863) 234-00-99. О существующих мерах поддержки можно узнать также на официальном сайте министерства.

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