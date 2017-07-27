О субсидиях по ЖКХ дончане узнают по телефону горячей линии
Получить бесплатную консультацию по жилищно-коммунальным субсидиям смогут сегодня дончане. На вопросы жителей с 14 часов будут отвечать специалисты регионального минтруда. Телефон горячей линии: (863) 234-00-99. О существующих мерах поддержки можно узнать также на официальном сайте министерства.
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