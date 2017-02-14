Объездную дорогу на Южном подъезде к Ростову откроют 15 марта
Объездную дорогу на Южном подъезде к Ростову-на-Дону откроют 15 марта. После ее ввода начнется строительство двух параллельных эстакад: на въезд и выезд из города по Темерницкому мосту. С одной стороны дороги примкнут к проспекту Сиверса, с другой — к трассе «Ростов — Батайск».
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