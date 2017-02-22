Обладательница премии ‘Грэмми’ выступила в Таганроге

21 февраля в Таганроге выступила известная оперная дива Марина Домашенко. Отметим, она является обладательницей высшей мировой музыкальной наградой — премии «Грэмми» за лучшую оперную запись.

Кроме того, Марина — ведущая солистка Пражского оперного театра. Поет в оперных постановках и выступает с концертами в Италии, Франции, США, Англии, Японии, Австрии. Выступала в дуэте с Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским, Еленой Образцовой, Анной Нетребко и другими звездами. Еще один концерт она даст в Ростовском государственном музыкальном театре 7 марта.