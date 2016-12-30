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ОБЩЕСТВО

Фестиваль ‘Все начинается с семьи’ прошел в донской столице

10:49 Пятница, 30.12.2016

Накануне на базе одного из техникумов в Пролетарском районе Ростова-на-Дону состоялся областной фестиваль семейного творчества «Все начинается с семьи». Об этом сообщает сайт администрации города.

Так вниманию собравшихся были представлены творческие работы по номинациям: «Семейный фотопортрет: Семьи счастливые моменты», «Семейная мастерская», литературный конкурс «Моя семья самая лучшая», «Семейное творчество», «Традиционное блюдо моей семьи».

Лауреатами стали представители Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса, Красносулинского колледжа промышленных технологий, Промышленно-полиграфическое профессиональное училище №13, Ростовский-на-Дону автодорожный колледж, Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум, Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ».

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