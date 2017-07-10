Областной консультативно-диагностический центр получит новое оборудование
20 миллионов рублей выделят власти на приобретение нового оборудования для Областного консультативно-диагностического центра. На эти деньги закупят гольмиевый лазер, с помощью которого медики смогут проводить лечение на уровне европейских и мировых стандартов.
Новое оборудование передадут отделению рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Отметим, что в этом отделении ежегодно проводится более 100 высокотехнологичных операций.
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