Областной консультативно-диагностический центр получит новое оборудование

20 миллионов рублей выделят власти на приобретение нового оборудования для Областного консультативно-диагностического центра. На эти деньги закупят гольмиевый лазер, с помощью которого медики смогут проводить лечение на уровне европейских и мировых стандартов.

Новое оборудование передадут отделению рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Отметим, что в этом отделении ежегодно проводится более 100 высокотехнологичных операций.