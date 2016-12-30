Обновленный Дом культуры открыли в Шолоховском районе
В хуторе Меркуловский Шолоховского района Ростовской области после капитального ремонта открыли Дом культуры. В региональном правительстве подчеркивают: с момента постройки этого учреждения в 1972 году здание никак не обновлялось. На проведение большого ремонта по поручению главы Дона из областного и местного бюджетов было выделено более 10 миллионов рублей.
В ДК поменяли крышу, отремонтировали его внутри и снаружи, поменяли окна и двери. Из резервного фонда губернатора и районного бюджета добавили еще около трех миллионов рублей на звукотехническое и светотехническое оборудование, оргтехнику, мебель и музыкальные инструменты, сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.
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