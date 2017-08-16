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ОБЩЕСТВО

Обновленный участок дороги на Южном подъезде к Ростову сдадут раньше срока

12:01 Среда, 16.08.2017

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Участок дороги с 12-го по 17-й километр на Южном подъезде к Ростову обещают полностью открыть уже в сентябре. В часы пик здесь проходит более 40 тысяч автомобилей. По плану срок сдачи в середине октября, но работы идут с опережением графика.

Игорь Качер, главный инженер подрядной организации: «Здесь работы производились в три смены, чтобы меньше создавать помех, особенно когда морской сезон у нас идет сейчас в летний период. Поэтому работы уже на завершающей стадии. Я думаю, что в сентябре мы уже полностью в эксплуатацию сдадим этот участок».

Этот участок не ремонтировался с 2008 года. Покрытие за это время износилось, появились колея, неровности, образовались трещины. Плановый ремонт здесь должны были делать еще в прошлом году. Но перенесли сроки ближе к Чемпионату мира по футболу. А пока проводили лишь ямочный ремонт.

Станислав Кондратьев, заместитель начальника ФКУ Упрдор «Азов»: «Наша задача была максимально эффективно использовать бюджетные средства и продлить срок службы покрытия еще на один год. Была поставлена задача о недопущении проявления таких дефектов, как ямочность, просадки, образования трещин».

Благодаря этому дорога «прожила» еще один год. Сейчас уже заменили верхний слой покрытия. Осталось только укрепить разделительную полосу и обочины. И сделать разметку. Такую же работу провели на Северном и Западном подъездах к Ростову.

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