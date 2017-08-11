Общественники беспокоятся о сохранности исторического облика старого Ростова



Исторический центр Ростова готовят к чемпионату мира по Футболу. До 2018 в Ростове отремонтируют больше 500 домов. Особое внимание уделяют фасадам зданий. Однако активисты общественного движения утверждают, что не везде реставрация проводится правильно, строители просто замазывают редкую кирпичную кладку, уничтожая уникальный облик старого Ростова.

Роман Бочарников: «Хороший старинный кирпич, который требует всего лишь расчистки, просто замазывают и делают фальшрасшивку. То есть кирпич делаю под кирпич. Логичный вопрос — зачем? Если до нас дошли подлинники, то необходимо их как-нибудь подчеркнуть и бережно к ним отнестись, а не делать отсебятину».

По мнению активиста Роман Бочарников к 2018 году историческая часть Ростова — Солдатская слобода, потеряет свою вековую индивидуальность из-за упрощения элементов декора и искажения части фасадов. В свою очередь в Министерстве ЖКХ говорят, что все работы были согласованы с самими жильцами и архитекторами.

Валерий Былков, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области: «Те фотографии, которые сейчас заводят в Интернет и пишут, что не сохраняется кирпич, угроза оштукатуривания, угроза порчи фасада, но когда проверки проводить то, как раз в этих домах у нас и сохраняется кирпич».

Примеры деликатной работы, как говорит Роман Бочарников, действительно есть. Но их можно пересчитать по пальцам. Один из них — особняк купца Рассолимо 1880 года постройки. Необычный кирпичный узор строители не тронули. Но вся соль в деталях и, по мнению общественников, как раз их и не принимают во внимание. Это уникальная лепнина, фрагменты декора, или расстекловка окон. Это сохранившиеся деревянные рамы, которые можно было бы обработать специальным составом, но скорее всего их просто заменят на металлопластик.

Сотрёт ли современный ремонт и декоративная побелка необыкновенный колорит старого Ростова — это уже, наверное, вопрос на который ответят сами жители и гости Дона.