Общественный транспорт донской столицы ежедневно дезинфицируют

Запах хлора в общественном транспорте Ростова-на-Дону предупреждает о начале эпидсезона. Вновь принято решение о дезинфекции на городских маршрутах. Заболевших гриппом в регионе почти 20 тысяч, и хотя эта цифра пока не превышает эпидпорог, власти начали санитарные мероприятия до начала эпидемии.

Тряпка, перчатки, ведро с раствором сульфохлорантина. Жанна Потапенко мойщица автобусов рассказывает: «Каждый автобус протираем. Сколько они идут, столько мы и протираем». Сегодня на линии вышли 34 машины. Полный оборот составляет 2 часа 46 минут. Это 107 остановок и 55 километров пути.

«Перевозим примерно от 400 до 500 пассажиров за четыре-пять рейсов», — отмечает диспетчер АТП-3 «Транссервис» Екатерина Ясповец.

При таком скоплении людей в ограниченном пространстве вероятность встретить переносчика вируса крайне велика. К тому же, по словам ученых, больной гриппом может быть заразен за 24 часа до появления первых симптомов.

Вирус гриппа, попавший, например, на поручень, может оставаться на нём до 10-ти дней, поэтому общественный транспорт в период распространения инфекций — это потенциальный рассадник болезней.

В АТП-3 практика дезинфекции автобусов существует с 1999 года. Транспорт обеззараживают перед каждым выездом. Директор предприятия Вячеслав Караев подчеркивает, что спрашивает жестко за выполнение этой нормы.

«Общественный транспорт общего пользования должен обрабатываться. Это обязательно, потому что в ином случае мы невольно можем оказаться распространителями болезней», — поясняет директор АТП-3 «Транссервис» Аячеслав Караев.

В прошлом году с началом превышения эпидпорога по гриппу в Ростове тоже говорили о повсеместной дезинфекции транспорта, однако, отзывы пассажиров тогда были не лестными. Читаем комментарии на одном из ростовских сайтов.

«Ехала со стороны Сельмаша в троллейбусе №5 в районе 15-ти часов, может, позже. Обратила внимание, что кресла из красной кожи покрыты таким слоем пыли. У нас троллейбусы, видимо, не относятся к транспортным средствам».

«Насмешили, в Ростове автобусы последний раз мыли на заводе перед продажей. Пример — автобусы маршрута №6″.

«Вот могут в городских автобусах просто вымыть окна? Хотя бы без дезинфицирующих растворов. Просто вымыть».

Тем временем, ситуация с гриппом в Ростове сохраняется на уровне эпидпорога — около 6 тысяч 900 заболевших ОРВИ и гриппом.

«В связи с такой ситуацией незначительно превышен эпидпорог по возрастным группам от 7 до 14-ти лет. По остальным заболеваемость ниже толерантных уровней», — комментирует начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светлана Ненадская.

В администрацию города и Минздрав Роспотребнадзор направил рекомендации, как провести ограничительные мероприятия. Например, разделить прием в больницах или допускать к учебе только здоровых школьников. Что касается Ростовской области в целом, то заболевших сейчас зарегистрировано 19 тысяч 700 человек. Это ниже эпидпорога и средних показателей. Школы работают в штатном режиме. Заметного ухудшения ситуации в Роспотребнадзоре не прогнозируют.