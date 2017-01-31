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ПРОИСШЕСТВИЯ

Очередного сбытчика наркотиков задержали в центре Ростова

10:44 Вторник, 31.01.2017

Подозреваемого в попытке сбыта крупной партии синтетического наркотика задержали в Кировском районе Ростова. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, у 22-летнего ростовчанина изъяли около 40 граммов амфетамина.

Как установили полицейские, молодой человек пытался сбыть наркотик через Интернет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчина задержан, сообщили в ведомстве.

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