Очередной интерактивный прием главы Дона поможет решить еще восемь проблем

В Зимовниковском районе заменят аварийный участок водопровода, в Гуково восстановят асфальтовое покрытие, а дачному обществу «Импульс» возместят затраты на инженерные работы. Губернатор Василий Голубев провел сегодня очередной интерактивный прием. С просьбой решить проблемы обратились восемь жителей региона. Особое внимание Василий Голубев уделил жительнице Обливского района, которая попросила содействовать в открытии амбулатории, так как жителям приходится обращаться за помощью в ближайшее село.

«Мы до конца октября должны в полном объеме выполнить работы, и с 1 ноября амбулатория должна начать работать. Сопровождает их министр и глава администрации», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.