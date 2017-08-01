Очередной рейс МЧС доставил тяжелобольных пациентов из Ростова в Москву
Спецборт МЧС сегодня перевез девять тяжелобольных между Ростовом и Москвой. Одного человека доставили из столицы на Дон, восемь человек отправились с юга в разные московские клиники. Все пациенты нуждаются в высокотехнологичной медпомощи. Как сообщили в МЧС России, в полете людей сопровождали сотрудники отряда «Центроспас» и Всероссийского центра медицины катастроф. На борту авиасудна работало спецоборудование, которое позволяет оказывать больным помощь прямо в воздухе.
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