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ОБЩЕСТВО

Около 100 воспитанников Белокалитвинского кадетского корпуса примут присягу

10:20 Пятница, 17.02.2017

Торжественная церемония посвящения в кадеты пройдет сегодня в одном из донских учебных заведений. «Кодекс чести» примут около 100 воспитанников Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса. Отметим, что образовательное учреждение — двукратный обладатель Президентского Знамени. Здесь учится 300 юношей и девушек. Девять из 10-ти выпускников поступают в вузы.

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