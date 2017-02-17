Около 100 воспитанников Белокалитвинского кадетского корпуса примут присягу

Торжественная церемония посвящения в кадеты пройдет сегодня в одном из донских учебных заведений. «Кодекс чести» примут около 100 воспитанников Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса. Отметим, что образовательное учреждение — двукратный обладатель Президентского Знамени. Здесь учится 300 юношей и девушек. Девять из 10-ти выпускников поступают в вузы.