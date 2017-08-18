Около 130 тысяч жителей Дона остаются без воды уже третьи сутки

Без воды уже третьи сутки остаются около 130 тысяч жителей Ростовской области. Новошахтинск и Красный Сулин отключили от централизованного водоснабжения накануне, объяснив это резким ухудшением качества воды в Соколовском водохранилище. Специалисты регулярно проводят мониторинг. По их словам, в связи с ухудшением качества воды вспышки кишечных инфекций не произошло.

«Заболеваемость кишечными инфекциями на уровне среднемноголетних данных. Повышенной заболеваемости нет. Обращений о посторонних запахах или примесях в воде не поступало», — прокомментировал руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ростовской области Евгений Ковалёв.

Воду подвозят, для этого следует звонить в единые диспетчерские службы. Работают 20 машин. Однако, как говорят жители, из-за большого числа запросов некоторым воду либо не подвозят, либо привозят уже поздно ночью. Когда воду вернут в дома, пока не известно.