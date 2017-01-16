Олег Маркитантов стал заместителем главы Ростова по строительству
Заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам строительства и архитектуры назначен Олег Маркитантов. Как сообщает сайт администрации донской столицы, распоряжение об этом накануне подписал Сергей Горбань.
Добавим, до своего назначения Олег Александрович занимал должность заместителя начальника «Северо-Кавказского территориального управления имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации. Награжден медалями: Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» и «За отличие в службе».
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Обращаюсь к Вам по просьбе жильцов дома ул Ларина 24/1. Напротив нашего дома ведется строительство ЖК «Сердце Ростова. Вот уже неделю в 10 метрах от дома бьют сваи. Дом ходит ходуном, открываются двери, дрожат полы, а ведь обещали, что сваи будут бурить, а не вбать. Мы боимся, что пойдут трещины или будет рушится дом. Что делать? Люди в панике. Работы ведутся по ночам и и выходные , и в праздничные дни. Помогите навести порядок, жить невозможно!!!