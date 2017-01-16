Олег Маркитантов стал заместителем главы Ростова по строительству

Заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам строительства и архитектуры назначен Олег Маркитантов. Как сообщает сайт администрации донской столицы, распоряжение об этом накануне подписал Сергей Горбань.

Добавим, до своего назначения Олег Александрович занимал должность заместителя начальника «Северо-Кавказского территориального управления имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации. Награжден медалями: Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» и «За отличие в службе».