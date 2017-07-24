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ОБЩЕСТВО

Ростовские онкохирурги удалили пациенту гигантскую раковую опухоль

13:36 Понедельник, 24.07.2017

Жителю Ростовской области хирурги ростовского онкоинститута удалили гигантскую опухоль весом 37 килограммов. Как рассказали в пресс-службе института, расти живот у мужчины стал 3 года назад, но он не придал этому значения. Новообразование постепенно увеличивалось, пока не достигло гигантских размеров — примерно 60х60 см, вес больного вырос на треть. При этом мужчина чувствовал себя нормально, с питанием проблем не возникало, однако он с трудом мог лежать на спине. И лишь через 3 года больной обратился к врачу, который диагностировал забрюшинную опухоль. Операцию проводила бригада онкохирургов абдоминального отделения №1 РНИОИ.

«Из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилась анатомия брюшной полости. Органы вернули на место, после чего к нашей работе подключился пластический хирург», — говорит оперирующий хирург операции, руководитель ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Олег Кит.

В данном случае пациенту было показано только хирургическое лечение. Мужчина благополучно перенес операцию и выписан домой. Лечение проводилось бесплатно, за счет средств из федерального бюджета по программе высокотехнологичной медицинской помощи, отметили в пресс-службе онкоинститута.

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