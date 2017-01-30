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ОБЩЕСТВО

Онлайн-трансляции ‘Россия 24. Дон’ и радио ‘Дон-ТР’ на сайте DONTR.RU

18:00 Понедельник, 30.01.2017

Сегодня, 30 января, в 18 часов 5 минут на сайте DONTR.RU смотрите онлайн-трансляцию футбольного ток-шоу радио Дон-ТР «Руками не трогать!». Слушайте на радио «Маяк» в Ростове-на-Дону на частоте 91.8 FM.
Ведущие шоу Андрей Мелихов и Андрей Константинов.

Сегодня, 23 января в 18 часов 20 минут на сайте DONTR.RU смотрите онлайн-трансляцию программы «Вечер в большом городе» на телеканале «Россия 24″.

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