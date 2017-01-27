Онлайн-трансляции ‘Россия 24. Дон’ и радио ‘Маяк’ на сайте DONTR.RU
Сегодня, 27 января, в 18 часов 5 минут на сайте DONTR.RU смотрите онлайн-трансляцию из студии радио «Маяк» — интерактивно-развлекательное шоу «Большой Ух».
А также сегодня в 18 часов 20 минут на сайте DONTR.RU смотрите онлайн-трансляцию программы «Вечер в большом городе» на телеканале «Россия 24″.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.