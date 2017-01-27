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ОБЩЕСТВО

Онлайн-трансляции ‘Россия 24. Дон’ и радио ‘Маяк’ на сайте DONTR.RU

18:00 Пятница, 27.01.2017

Сегодня, 27 января, в 18 часов 5 минут на сайте DONTR.RU смотрите онлайн-трансляцию из студии радио «Маяк» — интерактивно-развлекательное шоу «Большой Ух».

А также сегодня в 18 часов 20 минут на сайте DONTR.RU смотрите онлайн-трансляцию программы «Вечер в большом городе» на телеканале «Россия 24″.

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Онлайн-трансляции ‘Россия 24. Дон’ и радио ‘Маяк’ на сайте DONTR.RU
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