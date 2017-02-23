Опасная погода на Дону: гололедица на дорогах, порывистый ветер и дождь

Сегодня, 23 февраля, в Ростовской области резко ухудшилась погода. Об этом спасатели предупреждали накануне. На территории всего донского региона усилился ветер, его порывы иногда достигают такой силы, что срывают плохо укрепленные конструкции и ломают сухие и поврежденные ветви деревьев. Скорость ветра местами может достигать до 25 м/с, уточняют в региональном МЧС.

Кроме того, практически не прекращается дождь, который стал идти еще 22 февраля. В связи с этим возможны подтопления низменных и прибрежных участков. Ветер также способствует нагону воды. При этом температура воздуха падает — дождь местами переходит в мокрый снег, на дорогах образуется гололедица.

Водителей Ростовской области сотрудники ГИБДД и полиции просят быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо увеличить дистанцию между впереди едущими машинами, не превышать скорость движения, ориентируясь на поток. Особенно внимательно нужно следить за пешеходами — огромные лужи на обочинах часто вынуждают людей буквально выпрыгивать на дорогу — даже в местах, где нет пешеходных переходов.

Пешеходам также необходимо помнить, что машина не может остановиться моментально, тем более при неблагоприятной погоде. Будьте аккуратными, внимательно следите за детьми и пожилыми людьми, в темное время суток необходимо переходить проезжую часть только в специальных местах и только убедившись в безопасности.