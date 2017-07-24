Опасные окна: от смертельных полетов детей убережет только бдительность их родителей

Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту выпадения малолетнего ребенка из окна квартиры в Советском районе Ростова. Девочку, выпавшую с 9 этажа, спасти не удалось. С начала года это уже третий летальный случай.

В шокирующих роликах с выпадением малышей из окон меняются только города. Сценарий сезонных трагедий остаётся прежним. Любопытство, подоконник, москитная сетка, падение, смерть. После тяжелейшего падения с 9 этажа смерть для двухлетнего малыша наступила мгновенно. ЧП на улице Содружества в Ростове — по счёту третья смерть ребёнка с начала года.

«Родители ошибочно полагают, что с оставленными на короткий промежуток времени детьми ничего не случится. Вместе с тем, взрослые недооценивают любознательность и подвижность своих детей», — говорит старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области Галина Гагалаева.

В прошлом году с различными травмами, полученными после падения, в детскую областную больницу попали 18 детей. Накануне в отделение нейрохирургии в крайне тяжёлом состоянии направили мальчика с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами. Это итог падения со второго этажа.

«На данный момент ребёнок в течение месяца находится в стационаре. Ему предстоит на протяжении всей детской жизни реабилитация», — говорит заведующий нейрохирургическим отделением ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» Александр Пшеничный.

Самый опасный период детского травматизма — с мая по сентябрь. Для Дона это более чем актуальная проблема. В жару не все включают кондиционеры, чтобы ребёнок не простыл. Дом проветривают открывая настежь окна. Но врачи сегодня обеспокоены даже не ростом статистики, а скорее халатным отношением современных родителей к детям.

«С чем мы только не сталкиваемся. Какое количество предметов -батарейки, иголки, булавки, различные мелкие предметы, лекарства — отравления лекарствами, кипяток. Ведь у нас мамы сегодня в соцсетях, в переписках, в телефонах, в разговорах — только не в детях. И это в конечном счёте приводит вот к таким трагедиям», — говорит министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

В качестве примера медики рассказывают и о случаях чудесного спасения после падения с высоты. Но на то они и чудесные, что происходят крайне редко.

«У нас был случай в Шахтах, когда внизу бабушка шла, и ребёнок выпал с 4 этажа и упал ей на грудь. У бабушки были переломы рёбер, но благодаря этому ребёнок остался жив», — говорит заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» Фёдор Шаршов.

Мама четырёхлетней Веры и полуторагодовалой Ники рассказывает, что её дочки в том возрасте, когда на них действуют далеко не все запреты. Их квартира расположена на 5 этаже. Когда зимой москитная сетка внезапно отлетела из-за сильного ветра, девушка решила поставить на окна специальную блокировку.

«Она держится на пластиковых креплениях. Чтобы полностью открыть окно, необходим ключ. Без него окно работает только в двух положениях. Я не могу без ключа его открыть, только могу его закрыть либо на проветривание открыть», — говорит мама двух малышек.

Поэтому глядя в окно, маленькая Ника может любоваться своей тёзкой — крылатой богиней победы, установленной на стеле, совершенно безопасно.