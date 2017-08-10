Опасны ли для зрения светодиодные лампы: мнение ученых ЮФУ и офтальмологов

Светодиодные лампы окружены множеством мифов. Испанские ученые провели эксперимент над двумя группами клеток сетчатки. Вырастили их в искусственной среде и облучали лампами разных цветов. Результаты опубликовал отраслевой журнале. Клетки, которые долго находились под синими светодиодами просто погибали. Сами исследователи заявили, что в эксперименте не учли способность их к регенерации и исследование нужно продолжать. Сотрудники научно-исследовательского центра ЮФУ считают, что особого вреда светодиоды не приносят, наоборот, выгодно отличаются от предшественников.

Аршак Цатурян, младший научный сотрудник НИИ Физической и органической химии ЮФУ: «Светодиодные лампы могут достаточно эффективно работать и нивелировать все негативные воздействия, которые имеются у предыдущих систем».

Главное, говорят специалисты, чтобы любая лампа, обычная накаливания или светодиодная, была хорошего качества. Желательно, из среднего или высокого ценового сегмента. Иначе глазам придется сильно напрягаться.

Аршак Цатурян младший научный сотрудник НИИ Физической и органической химии ЮФУ: «Человеческий глаз может воспринимать три цвета: голубой, красный, зеленый. Если использовать дешевые, полупроводниковые материалы, спектр будет проседать и человеческий организм должен будет достраивать»

С мнением ученых согласны и офтальмологи. При покупке призывают обращать внимание на температуру света.

Сергей Ковалёв офтальмохирург клиники «ИнтерЮНА»: «Выбирать нужно для работы более подходят холодные тона, для дома — теплые, жёлтые оттенки около 3000 кельвинов»

Также врачи советуют выбирать лампы с высоким индексом цветопередачи 80-90 единиц, предпочтение отдавать продукции известных производителей.