Опыт кашарского центра реабилитации несовершеннолетних признан лучшим в России

Десятки учреждений, помогающих детям по всей стране, делились своими наработками в рамках Всероссийской акции «Добровольцы — детям». Кашарцы взяли любовью.

У самых маленьких проходят занятия в кабинете логопеда. Это распространенная проблема для тех, кто попал в реабилитационный центр: им в прошлой жизни не хватало общения, и задача педагога этому общению научить.

В соседней комнате воспитанники постарше — братья Жорик и Андро — вместе с воспитателем Светланой Диденко готовят очередной выпуск «Ералаша». Дети здесь и актеры, и съемочная группа, и авторы сценария.

Здесь такое на каждом шагу — воспитанники в центре не просто спят, едят, ходят в школу и помогают по хозяйству. Они вместе с воспитателями постоянно что-то выдумывают: то снимут фильм, то выпустят газету, то устроят флэшмоб, то отправятся в летний поход или на экскурсию в конно-спортивную школу. Недавно вот ездили на Кремлевскую елку.

«Мне понравилась Кремлевская елка. Она была большая, разноцветная. Мне еще выступление понравилось», — признается воспитанник социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Георгий Киндзельский.

Позиция директора — она сама прошла детский дом: главные лекарства от депрессии — труд и творчество.

«Мы ищем новые формы воспитания, у кого-то заимствуем, сами чем-то делимся. Нам это интересно», — говорит директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Замуриева.

Центр существует с 2007 года. За 10 лет социальную реабилитацию здесь прошли полторы сотни мальчишек и девчонок, попавших, по официальной формулировке, в трудную жизненную ситуацию. Тем более любопытно, что победителями всероссийской акции они стали потому, что сами помогали нуждающимся.

«Мы очень большое внимание уделили тому, чтобы ребята сами были добровольцами. Они тимуровскую работу проводили очень интересную. Помогали ветеранам и вдовам участников войны», — рассказывает директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Замуриева.

Во всероссийской акции «Добровольцы — детям» они участвовали в третий раз, но только в прошлом году стали победителями среди сотен учреждений из 73 субъектов страны. В будущем году кашарцы вновь намерены не подкачать.

Быть одной большой семьей для реабилитационного центра Кашарского района — это не просто громкие слова. И дело тут даже не в том, что директор учреждения сама прошла детский дом. Просто здесь любят детей.