Оторванные от цивилизации: из-за ремонта на М-23 дорога в поселок Удачный закрыта

Татьяна Шипулина живет в садоводческом товариществе не первый год. Шестеро внуков и дети — постоянные гости. Приезжают на все лето. Однако с недавнего времени у поселка «Удачного» одни неудачи. Жители узнали, что дорогу, по которой они сюда ездят, власти решили убрать в связи со строительством высокоскоростной трассы М-23.

«Проектировщики же видели и знали, что здесь дорога есть. Здесь люди живут. Они все это знали. Они просто промазали», — возмущен житель садового товарищества «Удачный» Всеволод Шпунтенко.

Люди уверены, что при проектировании про них просто забыли. А теперь, когда и проект согласован и реконструкция идет полным ходом, что-то менять поздно. По этой дороге четыре товарищества добираются до своих дач и домов. Здесь живут семьи с детьми, которые каждый день ездят в соседний Чулек в школу. Говорят, старая дорога — не автобан, конечно, зато не застрянешь, отсыпали тырсой и гравием за свой счет. Теперь съезд распахали, пришлось своими руками отнятое возвращать.

По словам жителей, это единственная приличная дорога в населенный пункт. Есть еще грунтовка через Синявку прямо по полям, но в дождь там не проехать, да и собственник земли обещал перепахать ее от греха подальше.

Вторая дорога, говорят садоводы, недавно стала официальной альтернативой. По словам жителей, пока не разразился скандал, этот вариант не обсуждался. Чиновники же говорят, что о ней речь шла еще при проектировании. Решение: дорога от Пятихаток с другой стороны через балку.

«Этот съезд не временный, он у нас официальный, оборудованный», — комментирует заместитель главы администрации Неклиновского района по строительству, ремонту, ЖКХ Андрей Смирнов.

Другой путь, выбранный чиновниками, пролегает вот от перекрестка в Пятихатках. Обещают взять тырсу и гравий со старой дороги и засыпать ими новую. Участо на любителя — узкая, плохо отсыпанная грунтовка. Справедливости ради, старая не лучше. Но эта проходит по садоводческому товариществу и, миновав его, упирается в лесополосу, за которой перепаханная земля.

«Будут сделаны карманы для того, чтобы машины могли разъехаться. Просеку в лесополосе чуть расширят, выйдут за лесополосу», — поясняет заместитель главы администрации Неклиновского района по строительству, ремонту, ЖКХ Андрей Смирнов.

Земля, которая за лесополосой, находится под вопросом. Жители говорят, что она принадлежит птицефабрике «Таганрогской». По словам Андрея Смирнова, районная администрация общий язык с собственником нашла.

«Нужно привести к диалогу все стороны, которые в этом конфликте были задействованы. Думаю, это удалось — найдено техническое решение, которое обеспечит транспортную доступность к тем садовым участкам, о которых идет речь», — комментирует начальник управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Министерства транспорта Ростовской области Маргос Тшлангян.

«Съезда не будет? И, федеральным нормам, на дорогах съезды положены от 2,5 до 5 километров. У нас здесь 900 метров до съезда», — отмечает начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков.

«По поводу съезда вопрос не поднимался. Жители не принимали участие в обсуждении, и вопрос этот не поднимался», — рассказывает глава администрации Синявского сельского поселения Лариса Ермолова.

«Проектировщики предусматривают, что съезда там нет. Для того, чтобы его обустроить, потребуются огромнейшие затраты денежных средств. Мы обеспечиваем людям подъезд, тогда в чем вопрос?», — говорит заместитель главы администрации Неклиновского района по строительству, ремонту, ЖКХ Андрей Смирнов.

Одни заверяют, что старый съезд противоречит нормам и нужно делать новый, обещают его сделать. Другие говорят — либо про съезд просто забыли, либо решили сэкономить и решения ищут постфактум. Тем временем, новую широкую скоростную дорогу планируют сдать до конца года.