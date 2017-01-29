Пьесы Чехова не сходят со сцен ростовских театров

Репертуар ростовских театров невозможен без пьес Антона Чехова. Актеры драматического имени Горького — предлагают поразмышлять о человеческих взаимоотношениях с героями «Вишневого сада», а на сцене молодежного — «Каштанка». Спектакль, который, как утверждает постановщик, увлекает зрителей всех поколений.

В репертуаре Ростовского академического театра имени Горького «Вишневый сад» уже восьмой год. Это последняя пьеса Чехова и, как признаются актеры, герои произведения — сложные.

«Гениальность ее в том, что каждый находит в ней свой ответ. Свой вопрос ставит, и находит ответ, о чем она. О человеческих отношениях, об отношениях социальных, о взаимоотношениях полов, о взаимоотношениях человека и Бога. Именно поэтому она столько лет уже жива», — говорит актриса Ростовского академического театра им. Максима Горького Елена Климанова.

В пьесе Елена нашла ответ и на свой вопрос — почему же она никогда не играла в чеховских постановках? Творчество Чехова актриса полюбила еще 13-летней девочкой, но роль в «Вишневом саде» — первая игра Елены в работах великого таганрожца. Судьбоносным актриса считает поездку в Ялту, где впервые увидела памятник любимому писателю. Именно после путешествия ей предложили сыграть Раневскую.

«Как же так? Я так люблю этого автора и ни разу не сыграла?! Ну почему ты такой высокий, такой хороший, такой красивый, а у меня ничего нет. Не знаю, то ли Чехов меня услышал», — говорит актриса Ростовского академического театра им. Максима Горького Елена Климанова.

Особо отношение к Антону Павловичу и у молодежного театра — спектакли по Чехову всегда заслуживали высоких похвал. Так, в 1996 году постановка «Три сестры» вошла в конкурсную программу «Золотой маски». Сейчас на сцене театра «Каштанка», которая, по словам постановщиков, увлекает все поколения.

«Мы пытаемся донести текст Чехова до зрителя. И удивительная вещь — и дети, и взрослые смотрят одновременно. Эффект от этого поразительный! Взрослые плачут, дети смотрят это как какой-то триллер. Вот такой человек — Чехов. Мы говорим «Чехов», и сразу перед нами стоят не то, что картинки, а целый пласт культуры наследия мирового», — говорит главный режиссёр Ростовского академического молодёжного театра Михаил Заец.

«Каштанка» — одна из первых постановок Чехова на экспериментальной сцене. Сотрудники театра давно мечтали возродить чеховские спектакли, только в не привычном, а современном варианте.

«В 2016 году мы провели творческую лабораторию, куда пригласили троих режиссеров и взяли за основу рассказы Чехова. Это были рассказы «Каштанка», «Дама с собачкой» и «Цветы запоздалые». Получились, на мой взгляд, да и не только на мой взгляд — и на взгляд зрителей, очень интересные работы, эскизы спектаклей», — говорит директор Ростовского академического молодежного театра Карина Сердюченко.

Следующую пьесу Чехова — «Цветы запоздалые» — артисты академического молодежного театра надеются представить зрителям уже в апреле.