Память погибших при крушении Ту-154 в Ростове почтили специальной акцией
Памятные мероприятия проходят сегодня по всей стране, в том числе в Ростове-на-Дону. Ростовчане почтили память погибших при крушении самолета Ту-154.
Сегодня в донской столице прошла памятная акция, посвященная жертвам авиакатастрофы, которая потрясла всю Россию. В ней приняли участие ростовские студенты, а также представители народных творческих коллективов, которые год назад также летели в Сирию на самолете Ту-154, чтобы поддержать наших военных.
«Мне очень тяжело говорить на эту тему, потому что я была знакома с людьми, которые погибли вчера», — призналась журналистам телекомпании «Дон-ТР» Яна Маласусова.
Музыканты решили почтить память своих коллег с помощью творчества. Были исполнены народные песни без музыкального сопровождения. В руках участников находились портреты погибших пассажиров. Также отметим, что в Ростове сегодня утром прошла еще одна памятная акция у ступенек Дома офицеров, куда местные жители приносили цветы и зажженные свечи.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.