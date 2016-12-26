Память погибших при крушении Ту-154 в Ростове почтили специальной акцией

Памятные мероприятия проходят сегодня по всей стране, в том числе в Ростове-на-Дону. Ростовчане почтили память погибших при крушении самолета Ту-154.

Сегодня в донской столице прошла памятная акция, посвященная жертвам авиакатастрофы, которая потрясла всю Россию. В ней приняли участие ростовские студенты, а также представители народных творческих коллективов, которые год назад также летели в Сирию на самолете Ту-154, чтобы поддержать наших военных.

«Мне очень тяжело говорить на эту тему, потому что я была знакома с людьми, которые погибли вчера», — призналась журналистам телекомпании «Дон-ТР» Яна Маласусова.

Музыканты решили почтить память своих коллег с помощью творчества. Были исполнены народные песни без музыкального сопровождения. В руках участников находились портреты погибших пассажиров. Также отметим, что в Ростове сегодня утром прошла еще одна памятная акция у ступенек Дома офицеров, куда местные жители приносили цветы и зажженные свечи.