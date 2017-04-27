Память улиц: военный историк рассказал, как защищали Ростов от фашистов

Считанные дни остались до Дня Победы. Сегодня в правительстве сверили часы с утвержденным планом проведения мероприятий в Ростовской области. А корреспондент «Дон-ТР» вместе с военным историком прошел по тем улицам Ростова, где шли ожесточенные бои.

Сложись история по-другому, и на месте величественного монумента на проспекте Стачки возвышался бы совсем другой памятник — в честь немецкого командира танковой армией на южном направлении, рассказывает военный историк Владимир Афанасенко. Педантичные захватчики продумали всё заранее.

«Они планировали, что будет установлена большая статуя Эвальд фон Клейст, а сам Ростов получит новое название Клейст Штат он Дон — город Клейста на Дону», — рассказывает военный историк Владимир Афанасенко.

Ростов дважды оставляли и дважды освобождали. Осенью 1941 года вторжение продлилось около недели. Советским войскам удалось отбить город, но в июле 1942 года позиция сил изменилась. Немцы снова ворвались в донскую столицу. Эксперт подчеркивает, что Ростов — первый город, где немцам навязали ожесточенные уличные бои.

«В Вильнюсе, Риге, Минске, Киеве, Харькове не было настоящих уличных боёв. Ростов стал первым. 70 часов — дом за домом, улицу за улицей — Ростов закапывали вместе с защитниками», — отмечает военный историк Владимир Афанасенко.

Беспощадные бои велись на Таганрогском шоссе, сейчас Буденновском. Причём вместе с ополчением насмерть стояли солдаты войск НКВД. По мнению историка, их подвиг несправедливо забыт. Да и вообще о героической обороне Ростова страна узнает намного позже. После знаменитого приказа Сталина «Ни шагу назад», бытовало мнение, что город сдали без боя.

«К сожалению, подвиг 56 армии Южного фронта, воинов-чекистов по охране тыла, не вернувшихся из боя за Ростов, остался забытым», — говорит военный историк Владимир Афанасенко.

Мало кто знает, что в самом центре на пересечении Буденновского и Садовой был доходный дом с просторными подвалами, которые приспособили под бомбоубежище. В июле 1942 года, устав от сопротивления, немцы решили бомбить. Конкретно в эту точку сбросили полутонные снаряды.

«Мы находимся на братской могиле. На этом месте погребено около 700 женщин, детей, мужчин — мирного населения», — комментирует военный историк Владимир Афанасенко.

Во время Великой Отечественной войны историческая часть центра Ростова была уничтожена на 80 процентов. Разрушено больше 15 тысяч домов. Город вошёл в 10 наиболее пострадавших от войны городов России.