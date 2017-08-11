Память жертв массового расстрела в Змиёвской балке почтили «Маршем живых»

В Ростове-на-Дону состоялся «Марш живых». Акция была посвящена 75 годовщине расстрела советских граждан в Змиёвской балке. Шествие стартовало от пересечения улиц Алейникова и Шаповалова и завершилось около мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма».

Ровно 75 лет назад, 11 августа, в оккупированном Ростове нацисты начали карательную акцию. Всего за 7 месяцев в Змиёвской балке убили больше 27 тысяч человек. Это были люди разных национальностей — евреи, цыгане, курды, ассирийцы, русские, армяне, а также военнопленные, партизаны, тяжелобольные пациенты городских больниц. Змиёвская балка считается местом самого большого массового уничтожения евреев на территории России.

Этим утром в донской столице повторили путь колонн, которые вели на расстрел. Почтить память тех, кто похоронен в самой большой братской могиле Ростова, прибыли гости как из России, так и из-за рубежа. В колонне плечом к плечу прошли представители разных конфессий и национальностей. К вечному огню принесли цветы и — по древней иудейской традиции — камни, которые специально раздали перед шествием.

В «Марше живых» принял участие и губернатор Василий Голубев. В своей речи глава региона отметил, что некоторые пытаются переписать историю, но в Ростовской области память о тех страшных событиях всегда жива.

«Это страшное место: здесь были убиты десятки тысяч невинных советских граждан. Те зверства, что происходили здесь, были местью гитлеровцев за первое освобождение Ростова в ноябре 1941 года. Мы не имеем права предать забвению историческую правду. Мы обязаны передать её молодёжи, будущим поколениям. Нацизм и его стремление уничтожить народы никогда не должны повториться. Особое внимание в Ростовской области всегда будет уделяться межнациональному согласию, памяти о той страшной войне. В будущем Народном музее на Самбекских высотах обязательно найдут отражение события, которые произошли здесь, в Змиёвской балке. Память о понесённых утратах останется в наших сердцах навсегда», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На возложении цветов также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в России Гарри Корен, глава Донской митрополии Меркурий, руководители заксобрания, Южного военного округа и городского отделения Совета ветеранов.