Памятник Александру Солженицыну: в Ростове идут споры о месте установки

В Ростове поставят памятник писателю Александру Солженицыну, чьи школьные годы прошли в донской столице. Решение принято. Но неожиданно возникла загвоздка: на какой же улице появится монумент? Над адресом будущего памятника нобелевскому лауреату сейчас спорят городские власти и общественники.

На стене здания бывшей школы номер 15, где учился Александр Солженицын, мемориальная доска. Скромная, малоприметная, в суете большого города вряд ли кто-то обращает на неё внимание. Увековечено имя писателя и в ростовском университете. Солженицын заканчивал физмат, но аудиторию в его честь открыли, что логично, на филологическом факультете.

«При всей академичности, Солженицын остро социален, остро актуален. Его произведения своевременны и своевременными они будут всегда», — говорит кандидат филологических наук Елена Белопольская.

Две мемориальные доски, одна аудитория и улица на окраине — вот, в принципе, и вся дань памяти, которую Ростов отдаёт классику мировой литературы 20-го века, лауреату Нобелевской премии. Есть, правда, ещё одна точка на карте города, с которой у Солженицина связаны 17 лет жизни, где происходило его становление как личности. Но теперь это частная собственность, вход запрещён.

Звучали предложения увековечить память Солженицына созданием в его честь дома-музея. По адресу Халтуринский, 48 стоит флигель, где провёл детские и юношеские годы писатель. Здесь сейчас живут люди, которые в штыки восприняли это предложение и выдвинули неприемлемые требования. От идеи создания дома-музея пришлось отказаться.

Установить в Ростове памятник Солженицыну — этот шаг для общественности города логичен и даже продуман. Скульптор Дмитрий Лындин говорит, что композиционная идея пришла в его голову практически сразу — характерные черты, осанка, черно-белые ступени, символизирующие полосы в жизни писателя.

«Вот этот некий подъём, рост человека, его восхождение по ступеням нравственного роста — это основная идея. Я считаю, что и у него это большое место занимает», — говорит скульптор Дмитрий Лындин

Эскиз был одобрен, но вот с местом установки памятника определённости нет. Авторы проекта предлагают расположить мемориал на улице Пушкинской. Культурный центр, к тому же, по воспоминаниям самого Солженицина, идея создания такого произведения как «Красное колесо», пришла к нему именно здесь. Но городская комиссия, ссылаясь на перенасыщение Пушкинской памятниками, выступает против. В качестве альтернативы предлагают проспект Солженицына, это окраина Левенцовки. Общественники возражают. Говорят, скромный памятник затеряется на фоне цветных многоэтажек.

«Спонсор выделяет на памятник на Пушкинской 3 миллиона рублей. И мы укладываемся в эту сумму. Здесь же памятник нужен совершено другой. Он будет раза в 3 больше и раз в 5 дороже. То есть 10-12 миллионов. Таких денег у спонсора нет», — говорит правозащитник Витольд Абанькин.

Пока идёт сбор подписей за установку памятника на Пушкинской, городские власти стоят на своём — проспект в Левенцовке. Споры вряд ли стихнут в этом году. Но какой-то компромисс, скорее всего, найдут к концу 2018-го, когда в России будут праздновать столетие со дня рождения Александра Солженицына.