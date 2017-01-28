Памятник Петру и Февронии установят в Новочеркасске

В Новочеркасске в честь празднования 80-летия образования Ростовской области и 110-летия основания Южно-Российского политехнического университета установят памятник Петру и Февронии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Так, по данным издания, с такой инициативой выступили представители ЮРГПУ. По плану, монумент должен быть установлен на пересечении улиц Троицкой и Г. Петровой.