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ОБЩЕСТВО

Памятник Петру и Февронии установят в Новочеркасске

11:37 Суббота, 28.01.2017

В Новочеркасске в честь празднования 80-летия образования Ростовской области и 110-летия основания Южно-Российского политехнического университета установят памятник Петру и Февронии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Так, по данным издания, с такой инициативой выступили представители ЮРГПУ. По плану, монумент должен быть установлен на пересечении улиц Троицкой и Г. Петровой.

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