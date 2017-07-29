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ОБЩЕСТВО

Памятник «солнечному клоуну» Олегу Попову откроют в Ростове 31 июля

10:20 Суббота, 29.07.2017

Память легендарного клоуна Олега Попова, который провел свои последние гастроли в Ростове, увековечат скульптурой. Ее торжественно откроют 31 июля — бронзовый клоун на лавочке расположится на проспекте Буденновском у цирка южной столицы. На мероприятие приглашают всех желающих, гласит афиша на цирке.

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Ева 29.07.2017

Олег Попов будет напротив Александра Попова.