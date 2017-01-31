Памятник в виде боевой машины установят в селе Новобатайск
Памятник в виде боевой разведывательной машины установят в селе Новобатайск Кагальницкого района. Списанную технику доставили из Краснодарского края. С нее сняли вооружение. После реставрации машину поместят на специальный постамент в местном парке.
Отметим, боевая разведывательная машина БРМ-1К на гусеничном ходу была разработана в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода 1970 годах. Она должна была заменить в разведподразделениях лёгкий плавающий танк.
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