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ОБЩЕСТВО

Памятник в виде боевой машины установят в селе Новобатайск

11:06 Вторник, 31.01.2017

Памятник в виде боевой разведывательной машины установят в селе Новобатайск Кагальницкого района. Списанную технику доставили из Краснодарского края. С нее сняли вооружение. После реставрации машину поместят на специальный постамент в местном парке.

Отметим, боевая разведывательная машина БРМ-1К на гусеничном ходу была разработана в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода 1970 годах. Она должна была заменить в разведподразделениях лёгкий плавающий танк.

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