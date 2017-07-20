Парамоновские склады пустят с молотка, начальная цена больше 8,5 миллионов рублей

На электронной площадке «Южная Торговая Система» выставили на продажу памятник федерального значения. Желающим приобрести «Лот №5» придется внести задаток в пять миллионов рублей. Общая площадь комплекса, который включает в себя несколько строений, — 13340 кв. м. Торги пройдут 31 июля.