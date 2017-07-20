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Парамоновские склады пустят с молотка, начальная цена больше 8,5 миллионов рублей

16:18 Четверг, 20.07.2017

На электронной площадке «Южная Торговая Система» выставили на продажу памятник федерального значения. Желающим приобрести «Лот №5» придется внести задаток в пять миллионов рублей. Общая площадь комплекса, который включает в себя несколько строений, — 13340 кв. м. Торги пройдут 31 июля.

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