Парамоновские склады пустят с молотка, начальная цена больше 8,5 миллионов рублей
На электронной площадке «Южная Торговая Система» выставили на продажу памятник федерального значения. Желающим приобрести «Лот №5» придется внести задаток в пять миллионов рублей. Общая площадь комплекса, который включает в себя несколько строений, — 13340 кв. м. Торги пройдут 31 июля.
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