Парламентарии Дона обсудили закон о правилах формирования Общественной палаты

Законопроект о новых правилах формирования Общественной палаты рассмотрели донские депутаты. Неизменным останется то, что треть палаты будет утверждать губернатор, вторую — региональный парламент и третью часть — сами представители коллегиального органа. Но, согласно новому документу, кандидатуры главе области и депутатам теперь будут предлагать общественные объединения. Эти изменения обусловлены коррективами в федеральном законодательстве. Предполагается, что они вступят в силу в следующем году уже для нового состава Общественной палаты.

«Закон прописывает, что это самостоятельный институт гражданского общества, который финансируется самостоятельно и решения принимает самостоятельно. Самое главное он влияет на решения органов власти всех уровней — и представительной, и исполнительной, и муниципальной», — пояснила председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями Валентина Маринова.