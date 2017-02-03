Парламентарии Дона рассмотрели изменения в закон о закупках для госорганизаций

Изменения в федеральном законе «О закупках для муниципальных и государственных организаций» обсудили парламентарии регионального Законодательного собрания. Встреча проходила для журналистов с участием автора поправок — Антоном Гетта. Депутат Госдумы пояснил, что работа с документом еще не окончена, поэтому будут учитываться все предложения.

«Мы хотим поговорить с коллегами, нашими муниципальными предприятия о том, как применять 44 федеральный закон. Мы пригласили из Москвы экспертов, которые понимают и нам в Думе подсказывают те поправки, которые нужны в закон. Это помоет нам поговорить на одном языке и рассказать о простых способах применения, но именно 44 федерального закона», — прокомментировал депутат Государственной Думы России от партии «Единая Россия» Антон Гетта.