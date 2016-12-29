Парламентарии Дона в 2017 году обсудят закон ‘Об Общественной палате’
В феврале 2017 года в донской парламент будет внесен региональный закон «Об Общественной палате». Об этом сегодня заявил глава региона Василий Голубев. Он считает, что одна из важных задач палаты — общественный контроль. Губернатор призвал общественников к активной работе и выразил надежду, что они не останутся в стороне от участия в мероприятиях, посвященных Году экологии и 80-летию Ростовской области.
«Наша задача — я уже много раз об этом говорил — работать вместе и точно понимать, что мы несем некую ответственность за результат. Говорил министрам и сейчас повторяю, что мне нужно добиться только одного — чтобы общественный совет при министерстве был реальным помощником в решении той или иной задачи», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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