Пассажирам ростовских электричек раздавали Георгиевские летны

Георгиевскую ленту сегодня получили пассажиры ростовских электричек. Акцию приурочили к 72-ой годовщине Победы. Вместе с лентами сотрудники СКЖД, одетые в военную форму, вручали пассажирам карманное расписание городской электрички. Оно снабжено QR-кодом для быстрого скачивания мобильного приложения «Пригород».