Пассажиропоток ростовского аэропорта превысил один миллион человек за первое полугодие. Это почти на 40 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличился пассажирский трафик на международных маршрутах. Ими воспользовались более 250 тысяч человек. Среди самых популярных направлений Москва, Санкт-Петербург, Анталья, Симферополь, Тбилиси.