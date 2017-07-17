Пассажиропоток ростовского аэропорта превысил один миллион человек
Пассажиропоток ростовского аэропорта превысил один миллион человек за первое полугодие. Это почти на 40 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличился пассажирский трафик на международных маршрутах. Ими воспользовались более 250 тысяч человек. Среди самых популярных направлений Москва, Санкт-Петербург, Анталья, Симферополь, Тбилиси.
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