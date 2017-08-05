Пассажиры вернувшегося в Ростов самолета продолжили полет в Римини

Рейс 9334 авиакомпании «Ямал» маршрутом из Ростова-на-Дону в итальянский Римини вылетел из аэропорта южной столицы в 22:12. Его прибытие ожидается в 1:00 по местному времени. Ранее другой борт, который должен был выполнять этот рейс, вернулся в аэропорт вылета выработав топливо из-за срабатывания датчика технической неисправности. Самолет благополучно приземлился, у взлетно-посадочной полосы его встречали экстренные службы. Авиакомпания прислала за пассажирами резервный борт.