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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пассажиры вернувшегося в Ростов самолета продолжили полет в Римини

22:14 Суббота, 05.08.2017

Ямал2 Рейс 9334 авиакомпании «Ямал» маршрутом из Ростова-на-Дону в итальянский Римини вылетел из аэропорта южной столицы в 22:12. Его прибытие ожидается в  1:00 по местному времени. Ранее другой борт, который должен был выполнять этот рейс, вернулся в аэропорт вылета выработав топливо из-за срабатывания датчика технической неисправности. Самолет благополучно приземлился, у взлетно-посадочной полосы его встречали экстренные службы. Авиакомпания прислала за пассажирами резервный борт.

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