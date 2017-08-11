Передачи «Дон-ТР» в цифровом качестве теперь доступны любому жителю области

Цифровизация области завершена. Регион полностью покрыт высококачественным телесигналом. Оборудование, смонтированное в регионе, заработало в штатном режиме. И сегодня руководство дирекции ВГТРК и генеральной дирекции «Российской телевизионной радиовещательной сети» подвели итог большой работы.

Интерактивная карта Ростовской области, которая ещё совсем недавно пестрела разноцветными огнями, теперь полностью светится зелёным. Для специалистов Ростовского радиотелевизионного передающего центра эта индикация говорит о том, что оборудование, смонтированное в регионе, заработало в штатном режиме. А для телерадиокомпании «Дон-ТР» это означает, что все программы теперь доступны любому жителю области.

«С помощью коллег из ОРТПЦ, с помощью генеральной дирекции ВГТРК и генеральной дирекции РТРС мы смогли покрыть область сигналом высококачественным, цифровым. Теперь, как говорят на профессиональном языке, картинка звенит», — говорит директор ГТРК «Дон-ТР» Вячеслав Ковалёв.

Это итоговое совещание руководства «Дон-ТР» и ростовского ОРТПЦ. Колоссальная работа позади, технические и организационные моменты улажены. Осталось подвести черту и констатировать главный факт.

«Мы выполнили задачу безболезненно состыковать все врезки на каждом объекте. Таким образом, полностью закончили цифровизацию нашей области», — комментирует директор филиала РТРС «Ростовский ОРТПЦ» Дмитрий Лелюк.

Зона покрытия цифровым сигналом расширялась постепенно. В течение последних нескольких месяцев один за одним включали реплейсеры, в области их смонтировали более 80. К началу августа вся область получила возможность смотреть и слушать региональные вставки «Дон-ТР» на «России 1″, «России 24″ и «Радио России». Какое-то время заняли отладка и настройка. Сегодня можно официально заявить о том, что в регионе началась эпоха цифрового эфирного телевидения.