Из-за кинофестиваля в центре Ростова на день перекроют дороги

В день проведения Международного фестиваля мотивированного кино и спорта «Мост искусств» (Bridge of Arts-2017) — 24 августа — с 14 до 23 часов будет перекрыта Театральная площадь Ростова.

В связи с этим изменится и схема движения общественного транспорта донской столицы, сообщает пресс-служба администрации Ростова. Маршруты №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут передвигаться по схеме: ул. Б. Садовая – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

маршруты №№ 80-МТ, 98-МТ по схеме: в прямом направлении: пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская и далее по маршрутам; в обратном направлении: ул. 1-я Майская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный и далее по маршрутам;

маршрут № 55-МТ по схеме: в прямом направлении: пр. Театральный — ул. Закруткина — ул. Нижненольная и далее по маршруту; в обратном направлении: ул. 13-я Линия — ул. 14-я Линия — ул. Советская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный и далее по маршруту;

троллейбусные маршруты №№1,9 по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях;

троллейбусные маршруты №№ 2, 22 по укороченной схеме до пл. Свободы.