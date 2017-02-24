‘Переполох’ в Шахтинском драмтеатре: жителей Дона приглашают на премьеру

В Шахтинском драматическом театре актеры готовятся к премьере. В этот раз большая сцена театра порадует зрителей классикой 24 февраля в 18 часов.

«Переполох» – так называется спектакль, который поставил режиссер Михаил Изюмский. Инсценировку по рассказам Чехова написал Михаил Изюмский.

«Чехов — мой любимый автор. Его произведения глубоки, многослойны. Но, несмотря на это, играть его надо легко. В этом материале всё говорит само за себя: фамилии персонажей, комичные ситуации, в которые они попадают, чеховский язык. Это благодатная почва для творчества», — признается Михаил Изюмский.

Спектакль представляет собой несколько коротких рассказов, объединенных режиссером в цельную историю. Здесь зритель увидит ранние рассказы Антона Павловича Чехова: «Обыватели», «Переполох», «Радость», «Братец», «Выигрышный билет», «Размазня», «Беззащитное существо», «Папаша», «Индейский петух».

В сценической вариации Михаила Изюмского вполне реалистичные картины быта семьи конца 18 века постепенно перетекают в фантастические аллегории. Ведь недаром многие искусствоведы считают, что в творчестве великого писателя присутствует мистика. В день премьеры также состоится чествование и поздравление Михаила Изюмского. Он будет отмечать свой 70-летний юбилей.

За годы работы в театре он создал множество спектаклей, ставших визитной карточкой театра. Его постановки, основаны на глубокой и точной разработке драматургического материала, а также всестороннем раскрытии актера-творца.

С 1999 по 2003 годы Изюмский руководил актерским курсом Ярославского государственного театрального института при Шахтинском театре. Большинство его учеников сегодня ведут репертуар. И в премьерном спектакле на сцену выйдут его ученики: Алексей Хомяков, Оксана Ряснова, Роман Гольцев, Татьяна Цуркан, Алексей Стальнов, Вера Мельничук. Главную роль сыграет заслуженная артистка России Елизавета Добринская. В спектакле также играет молодёжь театра: Ангелина Евдокимова, Дмитрий Торощин, Никита Сотчев.

Татьяна Цуркан