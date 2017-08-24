Первое дыхание осени: ночью в донском регионе было зябко

После невыносимой жары, из-за которой в регионе долгое время сохранялся самый высокий класс пожароопасности, на Дон пришли дожди. Буквально за пару дней температура воздуха упала до комфортных отметок. Но вот ночь с 23 на 24 августа выдалась действительно прохладной — особенно по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. В Ростове столбики термометров опустились до отметки в 16 градусов, а на севере области вообще было лишь плюс 14. До календарной осени осталась ровно неделя, но первое ее дыхание дончане уже ощутили.