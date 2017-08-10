Первые самолеты компании «Азимут» из аэропорта «Платов» полетят в Новосибирск, Симферополь и Москву. Об этом рассказали в дирекции авиаперевозчика. Кроме того, в планах связать прямым сообщением Ростов и Махачкалу. Полеты будут выполнять один раз в день. С декабря «Азимут» станет базовой авиакомпанией аэропорта «Платов». Планируется, что в течение трех лет будет сформирован воздушный флот из 12-ти судов. Первые самолеты, переданные донской делегации на Международном авиасалоне МАКС — 2017 в подмосковном Жуковском, уже прибыли в Ростов.