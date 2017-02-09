Первый этап реконструкции Южного подъезда к Ростову завершат к маю 2018 года

На Южном подъезде к Ростову началась масштабная реконструкция. Этот участок был построен в конце 60-х гг. и сейчас уже не справляется с нагрузками. Кроме того, нынешние транспортные развязки в створе улицы Сиверса и левобережной промышленной зоны Батайска также не отвечают современным требованиям. Этот важный участок транзитного коридора «север-юг» с четырёхполосной проезжей частью без разделительной полосы исчерпал свою пропускную способность, что приводит сегодня к регулярным заторам, пробкам и снижению скорости движения.

«Первый этап реконструкции — строительство моста в створе улицы Сиверса. И подразумевался второй этап этого строительства — реконструкция самого узла транспортного на въезде в Ростов с вливанием потока с моста через Дон, но с вливанием потока моста Ворошиловского в Южный подъезд — это федеральная дорога федерального значения», — говорит начальник ФКУ Упрдор»Азов» Владимир Рожков.

Подрядчик — федеральное управление автодорог «Азов» — поясняет: пропускная способность после реконструкции должна увеличиться. В сутки здесь смогут проезжать не менее 120-ти авто, а интенсивность движения рассчитана не меньше чем на 20 лет. С марта по декабрь этого года будет ограничен въезд в столицу Дона со стороны Батайска для всех видов транспорта, кроме общественного. А потому тем, кто каждый день ездят из Батайска в Ростов и обратно, дорожники советуют пересесть на маршрутки и автобусы.

«В результате реконструкции этого узла мы получаем шестиполосный мост на выезде из Ростова и плюс по две эстакады — одна заездная в Ростов со стороны Батайска, которая будет над этим мостом, и вторая — выездная. Ещё по две полосы. И того у нас получается на выездном узле 10 полос движения, т.е. по пять полос движения в обеих направлениях», — говорит начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков.

Первый этап должен завершиться 1 декабря. Второй — непосредственно к чемпионату мира-2018. Будет разобран и построен новый 8-полосный пойменный мост по типу Ворошиловского, протяжённостью около пяти километров. Сам проект обойдётся в почти семь миллиардов рублей.