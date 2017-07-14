Первый этап внедрения системы «Безопасный город» завершат в мае 2018 года

Главный итог работы первого полугодия донских спасателей: сократилось количество бытовых пожаров, число погибших по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Утонувших стало в 2,5 раза меньше. Хотя есть в этих вопросах и отстающие районы.

«Разговор на эту тему у нас больше критический, чем положительный. Мы не для того собирались здесь, чтобы хвалить друг друга, а для того, чтобы говорить о нерешенных проблемах. Это касается и ландшафтных пожаров, и предотвращения гибели людей на воде, и развития добровольчества в системе Министерства по ЧС», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов.

Несмотря на то, что в области выделяют средства для оснащение аварийно-спасательных служб и закупают современную технику, по словам замгубернатора, еще вопросы, над которыми нужно работать, особенно в преддверии ЧМ-2018. Одним из главных вопросов совещания стало внедрение региональной системы «Безопасный город».

«Шахты, Волгодонск, Таганрог, Аксай, Батайск, Каменск, Миллерово», — ответственный за «Безопасный город» Михаил Корнеев перечисляет районы отстающие по внедрению системы.

А между тем, она должна заработать уже до начала Международного турнира. В зале — председатели муниципальных комиссий и руководители подразделений спасательных служб, сотрудники ГИБДД из тех территорий, где «Безопасный город» запустят как пилотный проект.

«Мы, прежде всего, пригласили представителей этих 13 крупных городов и районов, там, где будут прямо или опосредованного проводиться мероприятия, связанные с ЧМ. Поэтому спрос с них будет достаточно серьезный. На 2018 год мы требуем, чтобы в городах и районах уже какие-то вопросы по безопасности были решены», — комментирует заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

«Безопасный город» — это не только видео-наблюдение на дорогах. Это и охрана общественного порядка, борьба с пожарами и террором. Чтобы обеспечить работу системы, которая будет взаимодействовать со всеми службами — муниципальными, региональными и федеральными, в правительстве обещают увеличить количество уличных камер.

На разработку проекта и внедрение губернатор уже выделил средства и определил четкие сроки. Первый этап должен быть завершен в мае следующего года.