‘Первый молодежный информационный центр’ продолжает набор сотрудников
В ростовском ПИМЦ прошло организационное собрание, на которое пришли молодые люди, желающие стать частью современных СМИ южной столицы. Руководители «Первого молодежного информационного центра» рассказали ребятам о приоритетных направлениях работы, участники поделились своими идеями.
В администрации Ростова подчеркнули: главная цель молодых медийщиков — создать положительный облик города и помочь молодым людям быть в курсе самых свежих новостей о различных мероприятиях и акциях.
В мэрии напомнили: «ПИМЦ» продолжает набор в свою команду активных ребят. За подробностями обращаться в отдел по делам молодежи администрации города Ростова-на-Дону: 283-01-03.
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