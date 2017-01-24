‘Первый молодежный информационный центр’ продолжает набор сотрудников

В ростовском ПИМЦ прошло организационное собрание, на которое пришли молодые люди, желающие стать частью современных СМИ южной столицы. Руководители «Первого молодежного информационного центра» рассказали ребятам о приоритетных направлениях работы, участники поделились своими идеями.

В администрации Ростова подчеркнули: главная цель молодых медийщиков — создать положительный облик города и помочь молодым людям быть в курсе самых свежих новостей о различных мероприятиях и акциях.

В мэрии напомнили: «ПИМЦ» продолжает набор в свою команду активных ребят. За подробностями обращаться в отдел по делам молодежи администрации города Ростова-на-Дону: 283-01-03.