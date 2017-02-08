Первый с начала года случай бешенства зарегистрирован на Дону
У шакала, застреленного на территории Сандатовского охотхозяйства в Сальском районе Ростовской области, экспертиза выявила вирус бешенства. Об этом сообщили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.
Как отметили в ведомстве, это первый зарегистрированный случай бешенства с начала 2017 года на территории донского региона. В ближайшее время на Сандатовское охотхозяйство будет наложен карантин по бешенству. Там нельзя будет охотиться два месяца.
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