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ОБЩЕСТВО

Первый с начала года случай бешенства зарегистрирован на Дону

16:44 Среда, 08.02.2017

У шакала, застреленного на территории Сандатовского охотхозяйства в Сальском районе Ростовской области, экспертиза выявила вирус бешенства. Об этом сообщили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Как отметили в ведомстве, это первый зарегистрированный случай бешенства с начала 2017 года на территории донского региона. В ближайшее время на Сандатовское охотхозяйство будет наложен карантин по бешенству. Там нельзя будет охотиться два месяца.

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