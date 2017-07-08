Первый самолет авиакомпании «Азимут» прибыл в аэропорт Ростова

Сегодня в Ростов-на-Дону прибыл первый самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Именно эта компания с декабря приобретет статус базового аэроперевозчика «Платова». Планируется, что в течении трех лет будет сформирован воздушный флот из 12 судов, большую часть из них пропишут на Дону.