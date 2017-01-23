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ОБЩЕСТВО

Плановую вакцинацию против гриппа птиц донские ветеринары начнут в феврале

13:07 Понедельник, 23.01.2017

Photo-2016-04-25-v-13.51.13В феврале 2017 года на Дону стартует плановая вакцинация кур, гусей и уток против гриппа, сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных.

Уже сегодня ветврачи готовятся к профилактическим мероприятиям. Специалисты обходят подворья и крестьянско-фермерские хозяйства региона, где переписывают пернатое поголовье. В списки вносят также имена владельцев, которые только планируют приобрести птицу этой весной.

Ветеринарная служба Ростовской области обращается ко всем жителям донского региона с просьбой принять активное участие в этих мероприятиях и предоставлять птицу для проведения сезонных обработок по первому требованию.

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