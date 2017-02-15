Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Плохая видимость стала причиной как минимум двух аварий на трассе М4 в Ростовской области

0:25 Среда, 15.02.2017

Вечером во вторник на 1017 км автодороги М-4 «Дон» 46-летний водитель грузовика «Даф», по предварительным данным, не справился с управлением и опрокинулся на легковой автомобиль марки «Мерседес». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Мерседес» погиб на месте, отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Также, на 1091 км трассы М-4 «Дон» 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем марки «Хендэ Сантафе», по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовым автомобилем «Скания», которым управлял 39-летний мужчина. В результате ДТП пострадала водитель «Хендэ Сантафе», два пассажира автомобиля «Скания» – мужчина 35-ти лет и девочка 14-лет – погибли на месте.

На местах происшествий работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Еще темы рубрики

15 февраля 2017
Плохая видимость стала причиной как минимум двух аварий на трассе М4 в Ростовской области
Spotting2017_ 452
15 февраля 2017
По метеоусловиям в ростовском аэропорту задерживаются несколько рейсов
snow
14 февраля 2017
ВИДЕО: Непогода парализовала движение по Аксайскому мосту в Ростовской области
14 февраля 2017
В Ростовской области МЧС развернуло 11 пунктов обогрева

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.